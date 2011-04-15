На Северо-Восточной хорде построят трансформаторную подстанцию, сообщил Стройкомплекс.



Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, слова которого приводятся в сообщении, согласован проект строительства трансформаторной подстанции и пункта обогрева в рамках создания инфраструктуры для Северо-Восточной хорды в нескольких районах Северного и Северо-Восточного округов.



Пункт обогрева разместится в одноэтажном здании, неподалеку от проезда Серебрякова дом 14Г, строение 6А в районе Свиблово (СВАО). Подъезд обустроят со стороны Медведковского шоссе.



В здании появятся: комната охраны, санузлы и помещения для уборочного инвентаря, раздевалка с душевыми, кладовые для путевого инструмента и спецодежды;, группа технических помещений и др.



Кроме того, сделают разворотную площадку, проезд, тротуары, разобьют газон.



Также на северо-востоке столицы в районе Ростокино построят трансформаторную подстанцию. Отапливаемое здание появится рядом с проектируемым проездом 6049.



В.Леонов отметил, что строительные работы не повлияют на дорожное движение в городе.



Напомним, Северо-Восточная хорда войдёт в состав так называемого хордового кольца, которое включает ещё три магистрали: Северо-Западную и Юго-Восточную хорды и Южную рокаду.



Длина СВХ составит 35 км, она пройдёт от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.



Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что создание хордового дорожного кольца станет ключевым транспортным проектом ближайших лет.



"Его длина составит 307 км, здесь появится 158 транспортных сооружений - эстакад, тоннелей, мостов. Хордовое кольцо замкнётся в 2022-2023 годах", - подчеркнул М.Хуснуллин.



"AK&M" от 24.10.2019