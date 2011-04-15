Российские железные дороги и Демократическая Республика Конго подписали меморандум

Первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин и министр транспорта и коммуникаций Демократической Республики Конго (ДРК) Дидье Мазенгу Муканзу в рамках Экономического форума "Россия-Африка" в Сочи подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Согласно документу, стороны выражают заинтересованность в совместной реализации сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и намерены предметно изучить возможности сотрудничества по таким направлениям, как реализация проектов восстановления, модернизации и строительства железнодорожных линий на территории Демократической Республики Конго, перспективных проектов в сфере развития железнодорожной логистики, грузовых и пассажирских перевозок, а также обучение и повышение квалификации железнодорожников ДРК на базе российских профильных вузов.



Для реализации подписанного меморандума стороны создадут совместную рабочую группу экспертов.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 24.10.2019