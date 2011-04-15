Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 25 октября 2019 года.



ЗРИТЕЛИ ДОЖДАЛИСЬ РЕКЛАМНОЙ ПАУЗЫ

АБОНЕНТЫ СНОВА ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ПЛАТНЫМ ТВ



Рынок платного ТВ в России по итогам третьего квартала, по предварительным оценкам, показал максимальный прирост в этом году - на 190 тыс. клиентов. На спрос повлияло сворачивание рекламной кампании по переходу России на эфирное цифровое ТВ с 20 бесплатными телеканалами. Также на динамике рынка отразилась маркетинговая активность МТС, впервые вошедшей в топ-3 крупнейших операторов платного ТВ.





КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ СОЗРЕЛА ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ЗАВЕРШЕНО СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ БАНКА "ПЕРЕСВЕТ"





Как стало известно "Ъ", следователи столичной полиции завершили расследование громкого уголовного дела о хищении более 1 млрд руб. из банка "Пересвет". По версии следствия, совладелец и гендиректор аффилированной с банком девелоперской группы компаний (ГК) "Пересвет-инвест" Олег Пронин под видом получения кредитов вывел деньги за границу. При этом источники сообщают, что бизнесмен якобы выражает готовность признать свою вину, хотя ему грозят и новые обвинения, в том числе в обмане дольщиков жилья.





"БУЛАТ" ПРОВЕРЯТ НА ЧИСТОТУ

В РОСГВАРДИИ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ОБРАЩЕНИЕ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ ПОДМОСКОВНОГО СОБРА





Как стало известно "Ъ", руководство Росгвардии проводит служебную проверку сведений, изложенных в обращении бывших сотрудников подмосковного специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Булат". Те утверждают, что заместитель командира отряда подполковник Алексей Касьян якобы находился среди участников произошедшей в конце 2015 года и вызвавшей большой резонанс разборки на Рочдельской улице в Москве. Те события, напомним, привели к осуждению влиятельного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и бывших высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР). Кроме того, заявили авторы обращения, командиры "Булата" якобы пытались скрыть факт ссоры двух спецназовцев, завершившейся стрельбой и ранением одного из них.





"РУСЛАН" ЗАСТОЯЛСЯ В УЛЬЯНОВСКЕ

ИФК МОЖЕТ ПРОДАТЬ ЕГО ПО ДЕМПИНГОВОЙ ЦЕНЕ



Лизинговая компания "Ильюшин Финанс" (ИФК) рассматривает возможность реализации своего единственного самолета Ан-124-100 "Руслан" по демпинговой цене, рассказывают источники "Ъ". Его пытаются продать за $25 млн при цене $85 млн, но большого интереса самолет не вызывает. Однако, по данным "Ъ", на "Руслан" претендовала китайская компания, а КНР уже покупает всю документацию на более тяжелую версию Ан-124 - "Мрию" и может войти в капитал производящего двигатели для них украинского "Мотор Сич".





ЛОМБАРДЫ БЬЮТСЯ ЗА ДНЕВНОЙ ПРОЦЕНТ

ПЛАТА ЗА БЫСТРО ПОГАШЕННЫЕ ЗАЙМЫ ВЕРНУЛАСЬ В ВЕРХОВНЫЙ СУД



Ломбарды хотят добиться через Верховный суд (ВС) возможности начислять проценты за день выдачи и день погашения займа. В своих разъяснениях участникам рынка Банк России, ссылаясь на судебную практику, посчитал такое начисление правомерным, однако региональные управления регулятора продолжают наказывать компании. Кроме экономических потерь невзимание платы за пользование займом в случае его погашения в тот же или на следующий день может считаться нарушением законодательства и привести к ликвидации ломбарда.





RUSONYX ЗАНЯЛА БАЗУ

КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕРОВ



Компания Rusonyx, среди совладельцев которой японский венчурный фонд United Managers Japan, приобрела одного из старейших столичных хостинг-провайдеров "Зенон Н.С.П.". На протяжении последних лет выручка компании снижалась, несмотря на рост рынка. Главным приобретением Rusonyx считает клиентскую базу конкурента, еще с 1990-х годов включающую крупные международные компании.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 25.10.2019