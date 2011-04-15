Повтор! "Газпром нефть" открыла в Тюмени Интегрированный центр разработки месторождений

"Газпром нефть" открыла в Тюмени Интегрированный центр разработки месторождений (ИЦРМ). Об этом говорится в сообщении компании.



Создание единого организационного и цифрового пространства позволит компании вдвое сократить сроки запуска крупных добычных проектов и выхода на стадию "первая нефть". Интегрированный центр разработки месторождений также обеспечит значительное снижение затрат при обустройстве новых активов, рост точности планирования, качества и скорости принятия инвестиционных решений.



Торжественное открытие ИЦРМ состоялось 24 октября при участии председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова и губернатора Тюменской области Александра Моора.



Основная задача новой структуры - обеспечение эффективного освоения и эксплуатации месторождений на всех этапах, а также комплексный контроль за реализацией крупных проектов в основных центрах нефтедобычи "Газпром нефти". В дальнейшем этот опыт будет тиражироваться на все активы компании.



Деятельность Центра основана на использовании современных цифровых инструментов для работы с большими массивами данных, интегрированном моделировании и комплексном анализе информации.



В его состав входят три подразделения: региональный центр управления проектами, центр управления бурением и центр управления добычей. Их функционал соответствует основным этапам жизненного цикла крупных нефтегазодобывающих проектов. С единой площадки будут контролироваться все этапы разработки месторождений - от подготовки к началу добычи первой нефти до завершения эксплуатации актива. Центр возьмет на себя управление процессами добычи и круглосуточное геологическое и инженерно-технологическое сопровождение бурения высокотехнологичных скважин.



"Цифровая трансформация сегодня - один из стратегических приоритетов. Применение искусственного интеллекта, технологий анализа больших данных позволяет успешно выполнять сложнейшие производственные задачи, принимать взвешенные инвестиционные решения. Тем самым мы не только достигаем высоких показателей эффективности, но и создаем основу для дальнейшего развития компании и отрасли в целом. В нашем центре применяется новая для индустрии бизнес-модель управления проектами в добыче и формируются кросс-функциональные команды, что способствует повышению профессиональных компетенций и появлению уникальных специалистов", - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.



"Единые информационные системы сегодня действуют в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, ЖКХ, транспортной сфере. Серьезные шаги в цифровизации делают и флагманы нефтегазовой отрасли. Активно используя в своей деятельности цифровые технологии, компании не только существенно экономят, но и исключают риски, связанные с человеческим фактором. Внедрение современных технологий, снижение себестоимости производства, цифровизация - это основные задачи, которые стоят сегодня перед российской нефтегазовой отраслью", - высказал мнение губернатор Тюменской области Александр Моор.



Сопровождение проектов "Газпром нефти" осуществляют запущенные ранее в Санкт-Петербурге Центр управления проектами и Центр управления бурением, а также действующий в Ханты-Мансийске Центр управления добычей. Интегрированный центр разработки месторождений в в Тюмени впервые консолидировал на единой площадке контроль и сопровождение проектов по всем направлениям и на всех ключевых этапах их реализации.



Центр управления проектами сопровождает проекты с начала этапа "Выбор", после проведения основных геологоразведочных работ, до завершения этапа "Реализация" и запуска месторождения.



Центр управления бурением обеспечивает круглосуточное сопровождение бурения не только в период подготовки к запуску, но и в процессе эксплуатации месторождения. Ключевая цель ЦУБ - максимальная эффективность бурения всех эксплуатационных скважин за счет круглосуточного проактивного геологического и инженерно-технологического управления операциями на буровых площадках.



Центр управления добычей осуществляет контроль реализации добычных проектов при их переходе на этап "Эксплуатация". Основная цель ЦУД - централизованное управление добычей и реализация максимально эффективного потенциала актива за счет создания кросс-функциональных команд в новой культуре с использованием новых цифровых инструментов (интегрированное моделирование, интегрированное планирование, управление потенциалом).



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 24.10.2019