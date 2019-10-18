ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 25 октября, в размере 71.1400 руб. против 70.9644 руб. на 24 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



24.10.19 - 70.9644 руб.

23.10.19 - 70.9196 руб.

22.10.19 - 71.1696 руб.

19.10.19 - 71.1299 руб.

18.10.19 - 70.9023 руб.

















































































































































































































"AK&M" от 24.10.2019