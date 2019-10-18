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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 25 октября, в размере 71.1400 руб. против 70.9644 руб. на 24 октября.
Курс евро за последние 5 дней:
24.10.19 - 70.9644 руб.
23.10.19 - 70.9196 руб.
22.10.19 - 71.1696 руб.
19.10.19 - 71.1299 руб.
18.10.19 - 70.9023 руб.
"AK&M" от 24.10.2019