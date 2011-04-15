Повтор! ВЭБ.РФ присоединился к программе содействия развитию торговли Афрэксимбанка

ВЭБ.РФ и African Export Import Bank (Afreximbank) подписали соглашение об общих правилах и условиях участия ВЭБ.РФ в программе содействия развитию торговли Afreximbank (Trade Confirmation Guarantee Programme) в качестве подтверждающего банка. Об этом говорится в сообщении банка.



Соглашение подписано в рамках экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.



Якорным партнёром для всей Группы ВЭБ.РФ в этой работе стал Афрэксимбанк. Вступление в программу Trade Confirmation Guarantee Programme позволит использовать гарантии Afreximbank в качестве инструмента снижения риска при осуществлении сделок торгового финансирования с локальными африканскими банками.



Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



"AK&M" от 24.10.2019