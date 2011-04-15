В Центральном округе Москвы 28 октября введут новую схему движения

В Центральном округе Москвы 28 октября будет введена новая схема движения. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, участок 1-го переулка Тружеников от 3-го переулка Тружеников до владения 10 станет двусторонним. Изменение схемы движения позволит уменьшить перепробеги и улучшить внутрирайонную связность.



Сократится время проезда с 1-го переулка Тружеников на улицу Плющиха и 2-й переулок Тружеников. Проехать от дома 1к2 по 2-му Вражескому переулку до проезда Девичьего поля станет быстрее, так как путь станет короче на 600 метров. На проезд по 1-му переулку Тружеников в сторону 3-го переулка Тружеников станет уходить меньше времени.



Кроме того, автобусы по улице Плющиха в направлении улицы Бурденко поедут быстрее. Парковка с чётной стороны переулка будет запрещена.







"AK&M" от 25.10.2019