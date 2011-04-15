"Аэроэкспресс" меняет расписание на Шереметьевском направлении. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Так, в ночь с 26 на 27 октября будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 20:00, 21:30, 22:00, 22:30, 00:01, 05:30 и 06:00, из "Шереметьево" до Белорусского вокзала в 21:00, 21:30, 23:00, 23:30, 00:01 и 06:30, а также из "Шереметьево" в Одинцово в 21:00.



Часть аэроэкспрессов с 26 по 27 октября и с 2 на 3 ноября будут курсировать по изменённому расписанию.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).





"AK&M" от 25.10.2019