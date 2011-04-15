Второй железнодорожный путь связал Амурский ГПЗ и Транссибирскую магистраль

Открыто рабочее движение по второму железнодорожному пути, который связывает площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и Транссибирскую магистраль. Участок дороги протяжённостью 460 метров используется для доставки возрастающего потока грузов на предприятие. Об этом говорится в сообщении Амурского ГПЗ.



Примыкание к путям общего пользования является одним из ключевых объектов масштабной железнодорожной инфраструктуры Амурского ГПЗ. На сегодняшний день она включает в себя две железнодорожные станции - Заводская-2 (расположена рядом с действующей станцией Усть-Пера в 17 км от стройплощадки) и Заводская (расположена рядом с площадкой Амурского ГПЗ), перегон между станциями протяжённостью 12 км, железнодорожный мост через р. Большую Перу и путепровод через участок региональной автодороги.



Амурский ГПЗ ПАО "Газпром" станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.



Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в Группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет АО "НИПИГАЗ" - ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР). Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.





"AK&M" от 25.10.2019