ПАО "МОЭК" активизирует работу по урегулированию задолженности за поставленную тепловую энергию в Северном административном округе Москвы. Среди должников управляющие компании в сфере ЖКХ: ООО "Управляющая компания ДЭЗ района Дмитровский" (управляет 5-ю многоквартирными домами), ООО "Лимк" (обслуживает 90 домов), ООО "ЕДС-Восток" (5 домов), ООО "МАКС-XXI" (36 домов). Об этом говорится в сообщении МОЭК.



Указанные компании в нарушение условий договоров не осуществляют оплату за поставленные ресурсы либо производят оплату не в полном объёме и числятся в постоянных должниках за потребленную тепловую энергию. за последние три года. Суммарная задолженность за отопление и горячую воду данных компаний в настоящее время составляет более 110 млн руб.



Так как меры досудебной работы на указанные компании не имеют действия, ПАО "МОЭК" взыскивает задолженность в судебном порядке. Так, решениями суда в пользу ПАО "МОЭК" уже взыскано более 32 млн руб. за поставленную тепловую энергию.



"Чаще всего жители не проинформированы о проблеме долгов управляющей компании перед поставщиками ресурсов. При этом практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета. Наша задача применять все предусмотренные законом меры воздействия на должника, а также доводить информацию до конечных потребителей о состоянии расчетов за услуги теплоснабжения", - заместитель директора-начальник Отделения сбыта N 2 Филиала N 11 ПАО "МОЭК" Александр Горюнов.



Работа, направленная на укрепление платёжной дисциплины потребителей, носит в "МОЭК" системный характер. Компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы - от мер досудебного воздействия вплоть до ограничения поставки ресурсов, а также привлечения их руководителей и владельцев к уголовной ответственности при установлении фактов мошенничества, а также к субсидиарной ответственности в случае банкротства.



Как сообщалось ранее, ПАО "МОЭК" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании крупнейшего должника за поставленную тепловую энергию - управляющей компании ООО УК "Дом-Мастер" несостоятельным (банкротом).



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО МОЭК по МСФО за первое полугодие 2019 года упала на 12% до 6.034 млрд руб. с 6.851 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 85.064 млрд руб. с 88.251 млрд руб. Показатель EBITDA составил 15.416 млрд руб. против 15.124 млрд руб.



"AK&M" от 25.10.2019