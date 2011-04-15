Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 октября

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Банк России установил на 26 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.7161
1 Азербайджанский манат 37.7227
100 Армянских драмов 13.4094
1 Белорусский рубль 31.2927
1 Болгарский лев 36.3824
1 Бразильский реал 15.8384
100 Венгерских форинтов 21.6223
1000 Вон Республики Корея 54.5288
10 Гонконгских долларов 81.6575
10 Датских крон 95.2543
1 Доллар США 63.9966
1 Евро 71.1194
100 Индийских рупий 90.2447
100 Казахстанских тенге 16.4476
1 Канадский доллар 48.9832
100 Киргизских сомов 91.4727
10 Китайских юаней 90.5006
10 Молдавских леев 36.5486
1 Новый туркменский манат 18.3109
10 Норвежских крон 69.9416
1 Польский злотый 16.6463
1 Румынский лей 14.9633
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.1272
1 Сингапурский доллар 46.9493
10 Таджикских сомони 66.0440
1 Турецкая лира 11.0842
10000 Узбекских сумов 67.6497
10 Украинских гривен 25.4151
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.2228
10 Чешских крон 27.7920
10 Шведских крон 66.2121
1 Швейцарский франк 64.5322
10 Южноафриканских рэндов 43.7323
100 Японских иен 58.9206
"AK&M" от 25.10.2019