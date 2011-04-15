Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 октября

Банк России установил на 26 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.7161

1 Азербайджанский манат 37.7227

100 Армянских драмов 13.4094

1 Белорусский рубль 31.2927

1 Болгарский лев 36.3824

1 Бразильский реал 15.8384

100 Венгерских форинтов 21.6223

1000 Вон Республики Корея 54.5288

10 Гонконгских долларов 81.6575

10 Датских крон 95.2543

1 Доллар США 63.9966

1 Евро 71.1194

100 Индийских рупий 90.2447

100 Казахстанских тенге 16.4476

1 Канадский доллар 48.9832

100 Киргизских сомов 91.4727

10 Китайских юаней 90.5006

10 Молдавских леев 36.5486

1 Новый туркменский манат 18.3109

10 Норвежских крон 69.9416

1 Польский злотый 16.6463

1 Румынский лей 14.9633

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.1272

1 Сингапурский доллар 46.9493

10 Таджикских сомони 66.0440

1 Турецкая лира 11.0842

10000 Узбекских сумов 67.6497

10 Украинских гривен 25.4151

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.2228

10 Чешских крон 27.7920

10 Шведских крон 66.2121

1 Швейцарский франк 64.5322

10 Южноафриканских рэндов 43.7323

100 Японских иен 58.9206

"AK&M" от 25.10.2019