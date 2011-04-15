Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 6.50% годовых

Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 6.50% годовых, сообщается на сайте ЦБ.



Банк отмечает, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4% (с 4.3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3.8%.



Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%.



ЦБ снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4.0–4.5 до 3.2–3.7%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3.5–4.0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.



С начала 2019 года бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности.



Прогноз роста ВВП в 2019–2022 годах сохранён Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0.8–1.3% в 2019 году до 2–3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер Правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов. При этом ожидаемое на прогнозном горизонте замедление мировой экономики продолжит оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики.



При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.





AK&M Антикризис