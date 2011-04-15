Россия и Египет создадут СП по производству масложировой продукции. Сообщил Минсельхоз России.



Так, генеральный директор Группы Компаний "ЭФКО" Евгений Ляшенко и генеральный директор компании United Oil Processing and Packaging Аль Шафаи Яхия Закария.



Соглашение о намерениях даст старт реализации проекта по созданию совместного предприятия, которое в перспективе станет крупнейшим производителем масложировой продукции в Северной Африке. Проект по производству бутилированного растительного масла и пищевых ингредиентов будет нацелен на рынки Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы. Общий объём инвестиций составит $300 млн.



Такое взаимодействие - первый пример глубокого сотрудничества российской продуктовой компании и иностранного партнёра на внешних рынках и создания производственной базы за рубежом.



Сегодня Группа компаний "ЭФКО" является одним из крупнейших экспортёров подсолнечного масла. Экспорт продукции осуществляется более чем в 50 стран мира. Производственные активы Группы расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Республике Казахстан.





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