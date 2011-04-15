ЛУКОЙЛ и NNPC подписали меморандум

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и управляющий директор нигерийской нефтяной госкорпорации Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) Меле Кяри подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Согласно меморандуму стороны намерены рассмотреть возможное сотрудничество в области разведки, добычи и переработки углеводородов на территории Нигерии, а также расширение существующих торговых отношений.



Кроме того, документ предусматривает возможное проектно-техническое сотрудничество между компаниями и предоставление ноу-хау ЛУКОЙЛа в реализации проектов по добыче и переработке.



Напомним, с 2014 года ЛУКОЙЛ участвует в шельфовом проекте на блоке OML-140 с долей участия 18%. Блок расположен в акватории Нигерии в Гвинейском заливе на расстоянии 135 километров от побережья. В пределах участка открыты месторождения Нсико и Офигбо, несколько структур считаются перспективными. С 2009 года LITASCO SA (входит в Группу "ЛУКОЙЛ") является крупным поставщиком нефтепродуктов в Нигерию и покупателем сырой нефти, добываемой в стране.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.





"AK&M" от 25.10.2019