S7 Airlines открывает рейсы по маршруту Москва-Женева

S7 Airlines с 17 декабря 2019 года открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Москва-Женева. Об этом говорится в сообщении компании.



Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Полёты будут выполняться из московского аэропорта "Домодедово" до четырёх раз в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы будут осуществляться на Boeing 737-800.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.





"AK&M" от 25.10.2019