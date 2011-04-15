Цены на бензин за неделю, с 14 по 20 октября, не изменились, дизель подорожал на 0.2%

Цены на бензин за неделю, с 14 по 20 октября 2019 года, не изменились - 44.66 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 0.2% до 46.33 руб. за литр, сообщил Росстат.



За период с 15 по 21 октября зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 18 субъектах Российской Федерации, наибольшее в Благовещенске - на 0.4% и Черкесске - на 0.3%.



Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Красноярске - на 0.6%, Майкопе, Барнауле, Оренбурге и Краснодаре - на 0.1%.



В Москве и Санкт-Петербурге с 15 по 21 октября цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.90 до 44.16 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 48.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.8 до 43.3 руб., марки АИ-95 - от 45 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.4 до 54.86 руб. за литр.







"AK&M" от 25.10.2019