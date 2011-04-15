Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 28 октября 2019 года.



ОБЛОЖЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ "РОСНЕФТИ" ПРИВЯЗЫВАЮТ К ПАРАМЕТРАМ БЮДЖЕТА





Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта "Роснефти" "Восток ойл" продолжаются. Минфин готов снизить налог на добычу полезных ископаемых для Ванкорского кластера "Роснефти" на 10 лет, но только если цена нефти будет выше заложенных в бюджетном правиле $42 за баррель. При $60 за баррель "Роснефть" получит льготу примерно на 60 млрд руб. в год - этого, скорее всего, достаточно для создания базовой инфраструктуры по транспорту нефти с Ванкора на север Таймыра и далее по Севморпути. Но компания рассчитывала, что льгота будет как минимум вдвое больше, поэтому собеседники "Ъ" допускают затягивание дискуссий "Роснефти" с правительством.





ИГРОКИ НА ПОЛСТАВКИ

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ РИСКОВАТЬ ПО-КРУПНОМУ В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ





Каждый десятый представитель среднего класса в России делает ставки в букмекерских конторах, подсчитали в Sberbank CIB. Аналитики рассчитывают на рост рынка за счет легального онлайн-сегмента, объем которого к 2022 году должен почти утроиться. Это должно произойти не столько за счет роста числа клиентов букмекерских контор, сколько за счет их перетока из офлайна и с зарубежных сайтов.





ОТЦА ДМИТРИЯ ЗАХАРЧЕНКО ОБСЧИТАЛИ В ПРИГОВОРЕ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ МОТИВЫ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ О РАСТРАТЕ В МИА-БАНКЕ





Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор Мещанского райсуда, назначившего четыре года заключения за растрату Виктору Захарченко - отцу полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко, отбывающего срок за коррупцию. По версии защиты, в суде не было доказано участие Захарченко-старшего в растрате средств банка, в котором он числился вице-президентом; из суммы похищенного следствие и суд забыли вычесть заплаченные налоги, а при вынесении приговора не учли, что фигурант является ветераном труда.





БАНКИРУ ВОЗМЕСТИЛИ ЛИШЬ РАСХОДЫ НА ЗАЩИТУ

ЭКС-ГЛАВА "ПУРПЕ" ПОЛУЧИЛ ЗА НЕЗАКОННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ РАССЧИТЫВАЛ





Как стало известно "Ъ", бывший председатель правления и владелец контрольного пакета банка "Пурпе" Алексей Евдокимов попытался в суде добиться выплаты ему 12,4 млн руб. в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Банкир в свое время являлся ключевым фигурантом расследования хищения 122 млн руб., выделенных РЖД на реализацию инвестиционной программы "Малое кольцо Московской железной дороги", однако в конце концов обвинение с него сняли. В итоге суд удовлетворил иск господина Евдокимова частично, назначив компенсацию, почти в десять раз уступающую той, что требовал истец,- чуть более 1,3 млн руб.





АПТЕКИ РАЗВЕЗУТ ЛЕКАРСТВА

СЕТИ НАЧАЛИ ТЕСТИРОВАТЬ ДОСТАВКУ ПРЕПАРАТОВ



После неудачной попытки крупных аптечных сетей добиться от прокуратуры Москвы блокировки Ozon.ru за запрещенную онлайн-торговлю лекарствами профильный ритейл сам начал осваивать этот канал. Так, доставку лекарств на дом запустила "Самсон-фарма", которая может быть связана с третьим игроком на рынке - ГК "Эркафарм". За два года онлайн-сегмент может занять 25% всех продаж лекарств в стране.





APPLE НЕ ПРОЗВУЧИТ В РОССИИ

ВИДЕОСЕРВИС КОМПАНИИ ЗАПУСТИТСЯ БЕЗ РУССКОЯЗЫЧНОГО ДУБЛЯЖА



Контент запускающегося 1 ноября видеосервиса Apple TV+ не получит русскоязычного дубляжа - в России будут доступны только локальные субтитры. Российский пользователь привык к дубляжу, отсутствие которого, вероятно, означает, что сервис не рассчитывает на большой приток аудитории на первом этапе, считают местные конкуренты. При этом его конкурентным преимуществом станет привязка к устройствам Apple.





WI-FI В МЕТРО СДЕЛАЕТ ОСТАНОВКУ

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ФОРМАТ



Оператор сети Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга "МаксимаТелеком" пытается расширить охват аудитории за счет пользователей, уставших от большого количества рекламы. Для них компания ввела новый механизм подключения - примерно 15 секунд рекламы за 7 минут интернета. Так можно вернуть часть клиентов, перешедших с Wi-Fi на сети мобильных операторов, полагают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 28.10.2019