ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 26 октября, в размере 71.1194 руб. против 71.1400 руб. на 25 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



25.10.19 - 71.1400 руб.

24.10.19 - 70.9644 руб.

23.10.19 - 70.9196 руб.

22.10.19 - 71.1696 руб.

19.10.19 - 71.1299 руб.

















































































































































































































"AK&M" от 28.10.2019