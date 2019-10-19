ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 26 октября, в размере 63.9966 руб. против 63.8600 руб. на 25 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



25.10.19 - 63.8600 руб.

24.10.19 - 63.7997 руб.

23.10.19 - 63.6336 руб.

22.10.19 - 63.7606 руб.

19.10.19 - 63.9542 руб.





















































































"AK&M" от 28.10.2019