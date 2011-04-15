Повтор! РЖД назначат дополнительные поезда на ноябрьские праздники

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначает около двухсот дополнительных поездов. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 ноября. Пиковой датой выезда станет 1 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придётся на 4 ноября. Всего с 1 по 4 ноября 2019 года планируется перевезти около 1.2 млн пассажиров, что соответствует уровню прошлого года.



Дополнительные поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Саранск, Смоленск, Киров, Кострому, Рыбинск, Архангельск, Льгов, Пензу, Белгород, Ульяновск, Ижевск, Кинешму, Оренбург, Вологду. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Самару, Ярославль, Кострому, Архангельск, Смоленск, Брянск, Киров, Орел, Курск. Также дополнительные рейсы назначены на маршрутах Екатеринбург - Казань, Архангельск - Карпогоры, Ростов-на-Дону - Кисловодск и Ростов-на-Дону - Адлер.



В настоящее время на праздничные даты уже выкуплено более 650 тыс. билетов, что на 15 % больше, чем на ту же дату прошлого года. При необходимости будут назначаться дополнительные рейсы либо увеличиваться число вагонов в составах регулярных поездов.



Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 28.10.2019