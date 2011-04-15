Ингосстрах за 9 месяцев предотвратил случаи мошенничества на 778.3 млн руб.

За январь-октябрь 2019 года Ингосстрах предотвратил 1225 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Деятельность Департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) позволила компании сохранить денежные средства в объёме 1658 млн руб. Около половины этой суммы - 778.3 млн руб. - составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества; остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее.



За этот период сотрудники ДАиЗИ Ингосстраха направили 255 обращений в органы внутренних дел, по результатам которых возбуждены 112 уголовных дел. Причина подачи заявлений о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы - выявленные и установленные факты мошеннических действий в отношении компании. При этом почти три четверти всех заявлений приходятся на моторное страхование.



С начала года предотвращены 174 случая крупных мошенничеств, когда заявленный размер страхового возмещения превышал 600 тыс. руб. В общей сложности в рамках противодействия мошенническим действиям с крупными суммами убытков предотвращены неправомерные выплаты в объёме 556.5 млн руб.



В 2019 году оставалось значительным количество спорных ситуаций, связанных с просроченными дебиторскими задолженностями и урегулированием регрессных претензий. Зафиксировано 523 подобных случая. Общая сумма взысканий достигла 295.5 млн руб.



Кроме этого, на протяжении 2019 года продолжались работы по организации розыска транспортных средств, заявленных в угон, по которым клиентам выплачено страховое возмещение. В результате обнаружены 1330 ранее похищенных автомобиля.



"Страховые мошенничества наиболее распространены традиционно в сфере автострахования, - заявил директор Департамента анализа и защиты информации компании "Ингосстрах" Александр Гуляев. - Единственное отличие от прежних периодов в том, что "профессиональные" мошенники переориентировались от КАСКО к ОСАГО. Учитывая, что данный вид автострахования более массовый, исполнение "серийных" мошенничеств оказывается намного более простым. А с учётом действующих лимитов возмещения - также и достаточно рентабельным.



Безусловным подспорьем для страховщиков мог бы стать онлайн доступ к официальным учетам государственных органов в части регистрации не только ДТП, но и иных происшествий, в которых причиняется ущерб транспортным средствам. Таких, к примеру, как повреждения в результате противоправных действий третьих лиц, хищения автомобилей, кражи деталей и т.п. От такой открытости законопослушные страхователи только выиграют - им уже не придется тратить время и силы на получение в компетентных органах документов о страховом случае. Достаточно будет подать заявление о происшествии, а уже документальное подтверждение страховая компания сможет получить самостоятельно, в автоматическом режиме. А вот у страховых мошенников жизнь существенно осложнится", - подчеркнул Александр Гуляев.



Кроме этого, нужны законодательные изменения именно в части облегчения доступа к информации, не относящейся к категории персональных данных, а также к информации, носящей публичный характер. К примеру, в момент оглашения судебного решения о лишении гражданина права управления транспортным средством, судья доводит его до неограниченного числа лиц. Но затем судебное решение ложится в учёты правоохранительных органов и ознакомиться с ним, несмотря на его публичный характер, практически невозможно", - отметил Александр Гуляев.



Среди крупных мошеннических схем, которые были раскрыты в текущем году - пресечение деятельности организованной преступной группировки (ОПГ) в Хабаровске. 14 августа 2019 года был вынесен обвинительный приговор участникам ОПГ, занимавшимся организацией подставных ДТП. Организатор группы получил 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима, прочие фигуранты получили по 6 лет лишения свободы.



Противодействие страховым мошенничествам снижает экономическую "подпитку" преступности, в том числе организованной, позволяет формировать цивилизованные общественные отношения, в конечном итоге - действует на благо всего общества.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 28.10.2019