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28/10/2019
11:42

Два участка на юго-востоке столицы выставят на торги

Два участка на юго-востоке столицы выставят на торги, сообщили в Москомстройинвесте.

В районе Некрасовка планируется построить торгово-развлекательный комплекс площадью 36.5 тыс. кв. м. Участок находится в коммунальной зоне N 1, корпусов 515, 516, 566. Его площадь составляет 1.59 га.

В районе Нижегородский планируется построить объект транспортного обслуживания площадью чуть более 300 кв. м. Участок находится на улице Скотопрогонная, владение 31А. Его площадь - 0.28 га.

Выставить участки на торги согласилась Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы. Площадки свободны от застройки.


"AK&M" от 28.10.2019
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