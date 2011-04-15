Два участка на юго-востоке столицы выставят на торги, сообщили в Москомстройинвесте.



В районе Некрасовка планируется построить торгово-развлекательный комплекс площадью 36.5 тыс. кв. м. Участок находится в коммунальной зоне N 1, корпусов 515, 516, 566. Его площадь составляет 1.59 га.



В районе Нижегородский планируется построить объект транспортного обслуживания площадью чуть более 300 кв. м. Участок находится на улице Скотопрогонная, владение 31А. Его площадь - 0.28 га.



Выставить участки на торги согласилась Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы. Площадки свободны от застройки.





"AK&M" от 28.10.2019