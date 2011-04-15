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28/10/2019
10:50

Экспорт продукции АПК в Кению вырос на треть

Экспорт продукции АПК в Кению вырос на треть. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам встречи заместителей министра сельского хозяйства России Оксаны Лут и Сергея Левина в рамках саммита и экономического форума "Россия-Африка".

Как отметил С.Левин, по итогам 2018 года товарооборот между странами увеличился на 10.5% и составил $286.4 млн, при этом экспорт из России в Кению вырос на треть и достиг $162 млн.

На данный момент основная доля российских поставок продовольствия в Кению приходится на пшеницу, но планируется увеличение экспорта за счёт масложировой продукции. При этом Россия активно импортирует из республики чай и цветы.



"AK&M" от 28.10.2019
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