Экспорт продукции АПК в Кению вырос на треть. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам встречи заместителей министра сельского хозяйства России Оксаны Лут и Сергея Левина в рамках саммита и экономического форума "Россия-Африка".



Как отметил С.Левин, по итогам 2018 года товарооборот между странами увеличился на 10.5% и составил $286.4 млн, при этом экспорт из России в Кению вырос на треть и достиг $162 млн.



На данный момент основная доля российских поставок продовольствия в Кению приходится на пшеницу, но планируется увеличение экспорта за счёт масложировой продукции. При этом Россия активно импортирует из республики чай и цветы.







"AK&M" от 28.10.2019