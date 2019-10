Суд Амстердама дал разрешение на арест акций South Stream Transport B.V.

Окружной суд Амстердама 22 октября 2019 года удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" об аресте с 23 октября 2019 года 100% акций дочерней компании ПАО "Газпром" - South Stream Transport B.V. Об этом говорится в сообщении НАК.



Нафтогаз продолжает принимать меры для обеспечения выплаты Газпромом долга в сумме $2.56 млрд с процентами, который российская компания должна выплатить по результатам решения Стокгольмского арбитража. На сегодня Газпром отказывается выплачивать этот долг и уже принял меры, целью которых является предотвращение принудительного исполнения арбитражного решения, в том числе, - передача таких активов, как акции SouthStream Transport B.V., во владение других субъектов хозяйствования.



Именно поэтому Нафтогаз инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий Газпрома по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport B.V. арестованы.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





