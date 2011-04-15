Россия удвоит поставки продовольствия в Африку. Об этом заявил заместитель Министра сельского хозяйства России Сергей Левин, выступая на панельной сессии "Устойчивое партнерство в агропромышленной сфере: институты, инструменты, гарантии" в рамках экономического форума "Россия-Африка", говорится в сообщении Минсельхоза.



Как отметил замминистра, Россия рассматривает Африку как надёжного партнёра по выстраиванию конструктивного сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Так, с 2016 года российский экспорт в страны региона увеличился на 73% и по итогам 2018 года достиг $4.6 млрд. "Потенциал взаимной торговли далеко не исчерпан: в ближайшие годы планируется удвоить поставки сельхозпродукции на континент. В денежном выражении показатель может вырасти более чем на $5 млрд", - добавил он.



В прошлом году российский экспорт продукции АПК составил $25.8 млрд, по сравнению с 2000 годом этот показатель увеличился почти в 20 раз. При этом российские производители заинтересованы поставлять зерновые, масложировую и мясную продукцию.



На данный момент основная часть российского сельхозэкспорта идет в страны Северной Африки, однако в ближайшем будущем планируется расширение географии сотрудничества и в других регионах. Сергей Левин подчеркнул, что Россия готова удовлетворить растущие потребности Африки в продовольствии. По мнению заместителя Министра, существенный потенциал по наращиванию экспорта продукции АПК в страны континента есть у пшеницы и ячменя, а также подсолнечного масла, мяса птицы, кондитерских изделий и рыбной продукции.



Участники сессии также обсудили создание логистической инфраструктуры для развития партнёрских отношений с африканскими странами, вопросы взаимовыгодного партнёрства в области торговли сельхозпродукцией и продовольствием, а также перспективы российских инвестиций в агропродовольственный сектор и инфраструктуру данного региона.





"AK&M" от 28.10.2019