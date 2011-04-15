Прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев упала на 72%, за III квартал - на 1%

Прибыль Яндекса за 9 месяцев 2019 года по US GAAP упала на 72% до 10.918 млрд руб. с 38.86 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка увеличилась на 39% до 123.695 млрд руб. с 88.815 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 39% до 37.784 млрд руб. с 27.261 млрд руб.



Прибыль Яндекса за III квартал 2019 года по US GAAP упала на 1% до 4.378 млрд руб. с 4.434 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 38% до 45.014 млрд руб. с 32.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 29% до 13.919 млрд руб. с 10.801 млрд руб.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за первое полугодие 2019 года упала на 81% до 6.54 млрд руб. с 34.426 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 40% до 78.681 млрд руб. с 56.245 млрд руб., операционная прибыль - на 67% до 12.372 млрд руб. с 7.421 млрд руб., скорректированный EBITDA - на 45% до 23.865 млрд руб. с 16.46 млрд руб.



Консолидированная выручка за II квартал 2019 года выросла по сравнению с аналогичным показателем 2018 года на 40% до 41.4 млрд руб. Чистая прибыль составила 3.4 млрд руб. и снизилась на 90%.







"AK&M" от 28.10.2019