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28/10/2019
13:58

Госдума одобрила законопроект о питании детей в школах

Государственная Дума на пленарном заседании приняла поправки в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции. Об этом говорится в сообщении ГД.

Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырьё, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание", - говорится в пояснительной записке.

"Для целей обеспечения обучающихся одноразовым горячим питанием в условиях возможного дефицита бюджетных средств предлагается предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета", - также уточняется в документе.

Кроме того, родители смогут проконтролировать детское меню: для этого предполагается обязательное размещение такой информации на сайтах образовательных учреждений. "При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания", - поясняла соавтор законопроекта, заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

Напомним, накануне в рамках рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы председатель ГД поднял вопрос бюджетной обеспеченности законопроекта о горячем питании для школьников младших классов. Затраты на его реализацию ещё не предусмотрены в расходной части проекта бюджета на трёхлетку.

"Речь идёт о принятии законопроекта об обязательном горячем детском питании в младших классах. 20 млрд руб. - расходы на реализацию этого закона", - сказал он и обратился к первому заместителю председателя Правительства РФ - министру финансов Антону Силуанову с просьбой учесть этот момент при работе над проектом федерального бюджета ко второму чтению.

"AK&M" от 28.10.2019
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