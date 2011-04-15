Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о МРОТ

Госдума в первом чтении приняла поправки в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда". Об этом говорится в сообщении ГД.



Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12.13 тыс. руб. в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года 11.28 руб. в месяц составит 850 руб. (рост на 7.5%).



Повышение коснётся 3.2 млн работников.

На реализацию закона в бюджетном секторе потребуется 20.9 млрд руб. (5.8 млрд руб. для федеральных бюджетников и 20.9 млрд руб. - для региональных).





"AK&M" от 28.10.2019