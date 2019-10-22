ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 29 октября в размере 63.87 руб. против 63.9966 руб. на 26 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.10.19 - 63.9966 руб.

25.10.19 - 63.8600 руб.

24.10.19 - 63.7997 руб.

23.10.19 - 63.6336 руб.

22.10.19 - 63.7606 руб.





















































































"AK&M" от 28.10.2019