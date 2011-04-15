Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел реализацию инвестпрограммы

Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел вопрос о реализации инвестиционной программы и бюджета на 2019 год по итогам работы компании в первом полугодии. Об этом говорится в сообщении компании.



Инвестиционная программа "Газпром нефти" позволяет поддерживать запланированный темп работ на ключевых проектах в сегментах добычи, переработки и сбыта, а также обеспечивает достижение среднесрочных и стратегических целей компании. В первом полугодии 2019 года "Газпром нефть" продемонстрировала позитивную динамику операционных и финансовых показателей. Объем добычи углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" составил 47.4 млн т н.э., увеличившись на 5.6% к результату аналогичного периода прошлого года. Рост показателя был обеспечен увеличением объёмов добычи на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях, в Оренбургском регионе, а также увеличением доли владения в компании "Арктикгаз".



Объём переработки на НПЗ компании и совместных предприятий составил в первом полугодии 2019 года 20 млн тонн. Компания нарастила объёмы реализации нефтепродуктов в премиальных каналах сбыта: объёмы продаж бункерного топлива выросли более чем на 22%, битумных материалов - более чем на 15%, масел - на 6.7%.



Рост чистой прибыли "Газпром нефти" по стандартам МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 29%, показатель составил 215 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 10.8% - до 408 млрд руб. Компания сохраняет лидирующие позиции в российской нефтяной отрасли по динамике увеличения объемов добычи и остается одним из лидеров по эффективности и темпам роста основных финансовых показателей.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 28.10.2019