ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 октября в размере 70.8382 руб. против 71.1194 руб. на 26 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



26.10.19 - 71.1194 руб.

25.10.19 - 71.1400 руб.

24.10.19 - 70.9644 руб.

23.10.19 - 70.9196 руб.

22.10.19 - 71.1696 руб.



















































































































































































































"AK&M" от 28.10.2019