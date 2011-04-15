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28/10/2019
14:20

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 октября

Банк России установил на 29 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России


1 Австралийский доллар 43.5849
1 Азербайджанский манат 37.4209
100 Армянских драмов 13.4265
1 Белорусский рубль 31.2063
1 Болгарский лев 36.2260
1 Бразильский реал 15.9563
100 Венгерских форинтов 21.5406
1000 Вон Республики Корея 54.5767
10 Гонконгских долларов 81.4752
10 Датских крон 94.8456
1 Доллар США 63.8700
1 Евро 70.8382
100 Индийских рупий 90.2291
100 Казахстанских тенге 16.4645
1 Канадский доллар 48.8564
100 Киргизских сомов 91.2689
10 Китайских юаней 90.4482
10 Молдавских леев 36.3932
1 Новый туркменский манат 18.2747
10 Норвежских крон 69.4813
1 Польский злотый 16.5428
1 Румынский лей 14.8961
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.8909
1 Сингапурский доллар 46.8702
10 Таджикских сомони 65.9133
1 Турецкая лира 11.1169
10000 Узбекских сумов 67.5980
10 Украинских гривен 25.4957
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.0027
10 Чешских крон 27.7123
10 Шведских крон 66.0278
1 Швейцарский франк 64.1910
10 Южноафриканских рэндов 43.8873
100 Японских иен 58.7391

"AK&M" от 28.10.2019
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