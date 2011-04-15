Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 октября

Банк России установил на 29 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.5849

1 Азербайджанский манат 37.4209

100 Армянских драмов 13.4265

1 Белорусский рубль 31.2063

1 Болгарский лев 36.2260

1 Бразильский реал 15.9563

100 Венгерских форинтов 21.5406

1000 Вон Республики Корея 54.5767

10 Гонконгских долларов 81.4752

10 Датских крон 94.8456

1 Доллар США 63.8700

1 Евро 70.8382

100 Индийских рупий 90.2291

100 Казахстанских тенге 16.4645

1 Канадский доллар 48.8564

100 Киргизских сомов 91.2689

10 Китайских юаней 90.4482

10 Молдавских леев 36.3932

1 Новый туркменский манат 18.2747

10 Норвежских крон 69.4813

1 Польский злотый 16.5428

1 Румынский лей 14.8961

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.8909

1 Сингапурский доллар 46.8702

10 Таджикских сомони 65.9133

1 Турецкая лира 11.1169

10000 Узбекских сумов 67.5980

10 Украинских гривен 25.4957

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.0027

10 Чешских крон 27.7123

10 Шведских крон 66.0278

1 Швейцарский франк 64.1910

10 Южноафриканских рэндов 43.8873

100 Японских иен 58.7391

"AK&M" от 28.10.2019