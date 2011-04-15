Банк России на 29 октября понизил курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 70.8382 руб., курс доллара США - почти на 13 копеек до 63.8700 руб.

Банк России на 29 октября понизил официальный курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 70.8382 руб. с 71.1194 руб., курс доллара США - почти на 13 копеек до 63.8700 руб. с 63.9966 руб. 26 октября.



Стоимость бивалютной корзины на 29 октября уменьшилась почти на 20 копеек (-0.29%) до 67.0057 руб. с 67.2018 руб. 26 октября.





"AK&M" от 28.10.2019