Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел перспективы развития битумного бизнеса

Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел информацию о результатах деятельности и перспективах развития битумного бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.



Оператор этого направления деятельности - "Газпромнефть-Битумные материалы" - на сегодняшний день является лидером российского битумного рынка. По итогам 2018 года компания вошла в ТОП-10 крупнейших производителей битума в мире, реализовав свыше 2.5 млн т битумных материалов.



"Газпром нефть" приступила к активному развитию битумного бизнеса в 2007 году. Для работы на профильном рынке компания создала эффективный бизнес по выпуску и реализации современной высокотехнологичной продукции, в состав которого сегодня входят битумные установки Московского, Омского и Ярославского НПЗ, Рязанский завод битумных материалов, предприятия по производству инновационной продукции и полимерно-битумных вяжущих в Москве и Вязьме. Ассортимент битумных материалов "Газпром нефти" расширен с 8 марок в 2007 году до 189 марок в 2019 году, общий объём производства битумной продукции компании увеличился за этот период в пять раз. На сегодняшний день битумная продукция "Газпром нефти" поставляется в 85 российских регионов. Компания является крупнейшим поставщиком модифицированных вяжущих в России - по итогам 2018 года объем реализации этой продукции составил 202 тыс. тонн. Международная сеть поставок битумной продукции "Газпром нефти" охватывает более 50 стран мира



В 2016 году "Газпром нефть" первой среди российских нефтяных компаний открыла собственный межотраслевой Научно-исследовательский центр (НИЦ), который стал ключевым объектом эффективной системы создания новых продуктов под текущие и перспективные потребности дорожного, аэродромного и промышленно-гражданского строительства. Сегодня компания предоставляет комплексное научно-техническое сопровождение полного цикла дорожного строительства: от разработки битумных материалов и асфальтобетонных смесей по индивидуальным рецептурам с адаптацией к климату и условиям региона применения - до оценки эксплуатационной эффективности в составе дорожного покрытия.



С 2018 года "Газпромнефть-Битумные материалы" развивает собственную терминальную сеть, расширяя географию целевых рынков присутствия. Первым активом сети стал высокотехнологичный производственно-логистический терминал в Сальске (Ростовская область).



Совет директоров "Газпром нефти" также ознакомился с долгосрочной стратегией развития битумного бизнеса компании. В числе ключевых целевых стратегических ориентиров рассматриваются развитие высококонкурентного сервисного портфеля, расширение географии производства и логистики продукции, развитие линейки инновационных битумов и портфеля технологических решений.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 28.10.2019