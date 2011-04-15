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28/10/2019
14:38

Тепличный комбинат "Сейм-Агро" возводит третью очередь теплиц

Тепличный комбинат "Сейм-Агро" возводит третью очередь теплиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области по итогам посещения строительной площадки заместителем губернатора Курской области Сергеем Стародубцевым.

Отметим, что договорённости о поддержке данного проекта Росагролизингом были достигнуты на агропромышленной выставке "Золотая осень-2019".

В ходе рабочей поездки в поселок Ворошнево Курского района С.Стародубцев обсудил с генеральным директором АО "Сейм-Агро" Андреем Медведевым дальнейшее развитие предприятия.

Две первые очереди были сданы в эксплуатацию в 2013 и 2015 году, их площадь занимает около 8 гектаров. В год здесь производится порядка 3 тыс. т овощей закрытого грунта - огурцы и томаты.

Как рассказал А.Медведев, с вводом третьего блока, площадь которого составляет 3 га, объём производства продукции увеличится до 5 тысяч тонн в год. На третьей площадке будет организована система досвечивания растений в зимний период. Это позволит выращивать овощи закрытого грунта круглогодично.

"Это проект импортозамещения. Выращивание овощей закрытого грунта на своей территории позволяет нам иметь доступ к свежей, высококачественной продукции по доступной цене. Третья очередь даст ещё порядка 2 тыс. овощей в год. Дополнительно появится 50 рабочих мест", - подчеркнул С.Стародубцев.

Тепличный комбинат "Сейм-Агро" поставляет свежие огурцы и помидоры не только на курские прилавки, но и в регионы Центрального федерального округа.



"AK&M" от 28.10.2019
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