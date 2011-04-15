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28/10/2019
17:06

В форму налоговой декларации 3-НДФЛ внесены изменения

Внесены изменения в форму 3-НДФЛ, которую физлица представляют для декларирования полученных доходов и заявления налоговых вычетов. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Поправки вступают в силу 1 января 2020 года. Доходы, полученные в 2019 году, следует декларировать с помощью обновлённой формы.

Так, раздел декларации, предназначенный для отражения доходов от источников за пределами Российской Федерации, дополнен новым полем. В нём налогоплательщики смогут отразить доходы, полученные от иностранных организаций или иностранных структур без образования юридического лица, которые освобождаются от налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года N 490-ФЗ.

Изменения были внесены в форму 3-НДФЛ приказом ФНС России от 07.10.2019 N ММВ-7-11/506@. Они также были добавлены в порядок заполнения налоговой декларации и её электронный формат.

Напомним, что заполнить и отправить онлайн в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".


"AK&M" от 28.10.2019
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