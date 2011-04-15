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28/10/2019
17:21

Высокий урожай внёс вклад в повышение темпов экономического роста в III квартале

Данные за III квартал 2019 года свидетельствуют о некотором повышении экономической активности, тем не менее в целом ситуация складывается в рамках базового прогноза Банка России. Об этом говорится в очередном выпуске комментария "Экономика: факты, оценки, комментарии".

Ускорение роста ВВП во многом было связано с высоким и устойчивым ростом выпуска сельского хозяйства. Согласно текущим оценкам экспертов, по итогам года ожидается увеличение валового сбора различных сельскохозяйственных культур, включая зерно, подсолнечник, сахарную свеклу, овощи закрытого грунта. Выпуск продукции животноводства (в первую очередь свиноводства) также продолжает повышаться.

В целом сохранилась тенденция к росту производства по широкому кругу промышленных товаров в III квартале. При этом увеличение потребительского и инвестиционного спроса был невысоким. Темп прироста оборота розничной торговли понизился, а рост вложений в основной капитал оставался медленным.

Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0.8-1.3%.



"AK&M" от 28.10.2019
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