Банк России проанализировал результаты работы саморегулируемых организаций (СРО) некредитных финансовых организаций и предлагает профессиональному и экспертному сообществу обсудить дальнейшие перспективы развития института саморегулирования на финансовом рынке. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Как отмечается в консультативном докладе регулятора, российская модель СРО наиболее близка к зарубежной модели СРО-ассоциаций. С одной стороны, она позволяет максимально учитывать интересы финансовых организаций и избежать монополизации саморегулирования СРО-квазирегулятором, в которую должны входить все финансовые организации соответствующего вида. С другой стороны, данная модель влечёт риски конфликта интересов и нарушения финансовой устойчивости СРО в случае выхода из неё крупнейших членов.



Участникам рынка предлагается обсудить меры, которые позволят снизить риски, связанные с выбранной моделью СРО, усовершенствовать исполнение СРО контрольной и дисциплинарной функций. Также в докладе поднимается вопрос о предоставлении регулятору права назначать руководителя СРО и (или) независимых членов коллегиального органа управления СРО.



Банк России считает необходимым рассмотреть перспективы расширения роли СРО на финансовом рынке: возможность введения обязательного саморегулирования для кредитных организаций, потенциальную роль СРО в регулировании агентских продаж финансовых продуктов и контроле за деятельностью ключевых сотрудников финансовых организаций, делегирование СРО дополнительных функций при осуществлении надзорных мероприятий в сферах финансового рынка с низким уровнем риска.





"AK&M" от 28.10.2019