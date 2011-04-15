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28/10/2019
14:57

ЦБ установил факты манипулирования рынком акций МРСК Центра

Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах рынком обыкновенных акций ПАО "МРСК Центра", совершённые 13 июля 2018 года и 29 августа 2018 года Андреем Балушкиным и Светланой Балушкиной, состоящими друг с другом в родственных отношениях. Об этом говорится в материалах ЦБ.

В ходе проведённой Банком России проверки установлено, что А.Балушкиным по предварительному соглашению с С.Балушкиной в режиме основных торгов биржи заключались взаимные сделки с акциями на основании анонимных безадресных заявок. Поручения, поданные А.Балушкиным и С.Балушкиной, имели идентичные значения параметров цены и объёма и подавались с одного персонального компьютера с минимальной разницей во времени.

Указанное торговое поведение приводило к существенным отклонениям параметров торгов акциями.

В соответствии с ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" операции, совершённые 13 июля 2018 года и 29 августа 2018 А.Балушкиным и С.Балушкиной и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов, являются манипулированием рынком.

Банк России принял в отношении указанных лиц меры, направленные на недопущение совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, в том числе в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


"AK&M" от 28.10.2019
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