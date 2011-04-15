ФНС дала разъяснения по социальному налоговому вычету

ФНС России разъяснила в каких случаях в предоставлении социального вычета на лечение может быть отказано.



Как говорится в сообщении службы, налоговый орган может отказать в предоставлении социального налогового вычета на лечение, если налогоплательщик не представил оригиналы подтверждающих документов, в достоверности образцов которых у инспекции возникли сомнения. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.



Гражданин через "Личный кабинет налогоплательщика" представил декларацию за 2017 год, в которой заявил социальный вычет по расходам на лечение, и приложил отсканированные образцы девяти подтверждающих документов. При этом в двух справках об оплате медицинских услуг указаны даты оплаты - 2016 год и 2018 год, а в ещё одной - не указана. В связи с этим фактом, налоговый орган направил в адрес налогоплательщика требование о представлении пояснений и оригиналов указанных справок.



В ответ гражданин сообщил, что истребуемые документы были направлены в инспекцию в полном объеме одновременно с декларацией. Поэтому в соответствии со статьей 88 НК РФ он вправе не представлять их повторно. В силу того, что инспекция так и не получила оригиналы справок, налогоплательщику было отказано в праве на социальный налоговый вычет по расходам на лечение.



Гражданин не согласился с этим решением и обратился с жалобой в ФНС России. Он указал, что инспекция неправомерно отказала ему из-за опечаток, допущенных в трёх справках об оплате медицинских услуг. Налогоплательщик посчитал, что опечатки являются техническими ошибками и не влияют на получение социального налогового вычета, поэтому не могут являться основанием для отказа в нём.



Так как физлицо не представило оригиналы документов, подтверждающих расходы на лечение, в достоверности образцов которых у налоговых органов были сомнения, ФНС России признала правомерным отказ инспекции в налоговом вычете по трём указанным справкам. Вместе с тем, другие шесть справок об оплате медицинских услуг, представленные вместе с декларацией, были составлены корректно. Они соответствуют утверждённой форме, содержат фамилию, имя и отчество налогоплательщика-пациента, наименование медицинского учреждения, информацию о наличии лицензии и стоимости медицинских услуг, а также дату их оплаты и код. Претензий к подлинности и достоверности этих документов налоговый орган не предъявил. Поэтому ФНС России признала неправомерным отказ инспекции в праве на социальный вычет по расходам на лечение на основании указанных шести справок.



"AK&M" от 28.10.2019