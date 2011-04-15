В РФ упростились расчёты при внешнеэкономической деятельности

В РФ С 27 октября 2019 года сняли ряд ограничений на порядок расчётов при внешнеэкономической деятельности. Эти поправки в валютное законодательство были внесены Федеральным законом от 16 октября 2019 года N 341-ФЗ, говорится в сообщении ФНС.



Так, разрешается использование переводного (трансферабельного) аккредитива. Теперь это не нарушает требования по репатриации выручки, если резидент обеспечил зачисление экспортной выручки на свой счёт или на счета вторых получателей средств в уполномоченном банке в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный внешнеторговым экспортным договором.



Также данный закон признаёт правомерным нерепатриацию резидентом средств по внешнеторговому договору или договору займа в части сумм комиссионного вознаграждения, уплаченных банкам-корреспондентам за проведение операций по переводу денежных средств.



Федеральный закон N 341-ФЗ был подготовлен в Правительством Российской Федерации в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по либерализации валютного законодательства. Её результатом стало принятие Федерального закона от 2 августа 2019 года N 265-ФЗ, который отменил ряд ограничений по предоставлению уведомлений об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов и вкладов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и отчётов по ним. Также он предусматривает поэтапную отмену требования о репатриации выручки по внешнеторговым контрактам.







"AK&M" от 28.10.2019