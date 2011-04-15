Новое поколение домашних решений ESET NOD32 использует расширенное машинное обучение

Международная антивирусная компания ESET представляет новое поколение домашних продуктов ESET NOD32. Об этом говорится в сообщении ESET.



Отличительными чертами этой версии стали кроссплатформенность, использование расширенного машинного обучения, а также обновление ряда ключевых функций.



Расширенное машинное обучение — передовая технология, прежде реализованная в бизнес-линейке продуктов ESET. Теперь преимущества профессиональной корпоративной защиты стали доступны и для домашних пользователей. Реализованное в домашней линейке расширенное машинное обучение позволяет с высочайшей точностью детектировать неизвестные прежде вредоносные программы и угрозы нулевого дня, основываясь на комбинации статического и динамического анализа.



Помимо этого, в новой линейке была улучшена система предотвращения вторжений (HIPS) — теперь она поддерживает методы обнаружения, специально созданные для определения некоторых семейств вредоносного ПО.



Обновлённый модуль "Антифишинг" предоставляет улучшенную защиту от массовых мошеннических атак, распознавая фальшивые сайты, которые маскируются под популярные ресурсы: например, под сайты PayPal и Apple, а также порталы популярных СМИ.



Был доработан и модуль "Защита домашней сети". Новые решения ESET NOD32 проверяют все подключенные к домашнему роутеру устройства и предоставляют информацию о них (имя, модель, производитель и пр.), а также сообщают о возможных проблемах — например, незакрытых уязвимостях или слабом пароле. Для проверки стойкости пароля решения ESET могут имитировать простейшие атаки путём перебора комбинаций.



В обновлённой линейке был улучшен модуль "Защита онлайн-платежей". Теперь он работает с расширенным списком банковских сайтов и криптовалютных ресурсов, а также поддерживает протокол НТТР2. ESET NOD32 Internet Security содержит встроенный список площадок (с возможностью редактирования), при переходе на которые открывается специальный защищённый браузер.



Наконец, благодаря кроссплатформенности, лицензией ESET NOD32 Internet Security можно активировать все продукты ESET для безопасности Windows, Android, macOS и Linux, а также мобильное приложение ESET NOD32 Parental Control для защиты детей от нежелательного контента и ESET NOD32 Smart TV Security для "умных" телевизоров и других устройств на Android TV. Лицензией ESET NOD32 Антивирус можно активировать базовые продукты ESET для защиты компьютеров на Windows, macOS и Linux.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 28.10.2019