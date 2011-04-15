Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 29 октября 2019 года.



АЛКОГОЛЬ ПРОШТРАФИЛСЯ

У СЕТЕЙ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРИЧИНА НЕ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДАЖУ СПИРТНОГО





Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем. Регуляторы ссылаются на наличие неоплаченных штрафов, в ритейле настаивают, что сроки их оплаты на момент отказов еще не истекли. Из-за ситуации магазины могут лишиться прав на торговлю спиртным на полгода, что грозит потерей 15% всей выручки. Минпромторг обещает решить проблему поправками к законодательству, но их принятие может затянуться.





ДЕНЬГИ ПОЛКОВНИКУ ФСБ ЗАВОЗИЛИ НА ROLLS-ROYCE

ПОТЕРПЕВШИМ ОТ МАХИНАЦИЙ ЧИНОВНИКА ПРИЗНАН БЫВШИЙ БАНКИР



Как стало известно "Ъ", осужден последний участник аферы, в ходе расследования которой были выявлены многочисленные факты коррупции в центральном аппарате ФСБ России. Речь идет об экс-таможеннике, который вместе с чекистом, прикомандированным к администрации президента, обманывая бизнесменов, получал от них крупные суммы денег за непривлечение к уголовной ответственности. Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.





УГЛЮ НЕ ХВАТАЕТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ ЖАЛУЮТСЯ НА ОТСТАВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ





"Колмар" первым среди недропользователей Дальневосточного федерального округа (ДФО) выразил озабоченность отставанием сроков ввода железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. По оценке компании, сдвиг ряда мероприятий в рамках инвестпрограммы ОАО РЖД не позволит вывезти в порт Ванино запланированные объемы угля с новых шахт в Нерюнгри, что грозит проблемами с обслуживанием долга и потенциальным банкротством. В ОАО РЖД утверждают, что согласовали мероприятия для решения проблемы. Но аналитики видят в жалобе "Колмара" начало масштабного общего возмущения угольщиков.





ЗАСТРОЙЩИКОВ ПОТЯНУЛО К МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

НА СТОЛИЧНОМ РЫНКЕ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



Переход отрасли жилищного строительства на проектное (банковское) финансирование стимулировали застройщиков массово выходить на столичный рынок - число выведенных ими проектов в этом году достигло рекордного уровня. Доходность работы в Москве доходит до 60-80%, тогда как в регионах не всегда превышает и 15%, и такой рентабельностью девелоперам в других городах сложно рассчитывать на банковские кредиты.





ВЫЖИВАЕТ СЛИВШИЙСЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ ПЫТАЮТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ



В этом году на банковском рынке наметился новый тренд - небольшие банки сливаются, чтобы соответствовать требованиям ЦБ и противостоять федеральным гигантам на местном уровне. В этом году прошли уже две такие сделки, но переговоры об объединении ведут еще восемь региональных банков. Небольшие кредитные организации понимают, что поодиночке им не выжить, но быстро договориться не получается. Однако, по мнению экспертов, альтернатива объединению - сдача лицензии, на что многие банкиры пойти не готовы.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 29.10.2019