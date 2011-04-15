Повтор! АЛРОСА добыла алмаз весом 230 карат

АЛРОСА добыла алмаз весом 230 карат. Об этом говорится в сообщении компании.



Уникальный алмаз массой более 230 карат был добыт на трубке "Удачная" 19 октября 2019 года. Это крупнейший экземпляр ювелирного качества, обнаруженный АЛРОСА более чем за три года.



Находка имеет желтоватый оттенок. На поверхности камня октаэдрической формы размером 40х39х23 мм есть природный и техногенные сколы. Он был извлечён на фабрике N 12 Удачнинского горно-обогатительного комбината.



Кимберлитовая трубка "Удачная", открытая в 1955 году, входит в число наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и в мире. C начала разработки в 1967 году это месторождение принесло сотни крупнейших алмазов. За 9 месяцев 2019 года на трубке "Удачная" добыто 2.385 млн карат алмазов.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.





"AK&M" от 29.10.2019