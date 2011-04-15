На Куюмбинском месторождении добыта двухмиллионная тонна нефти

На Куюмбинском месторождении Красноярского края добыта двухмиллионная тонна нефти с начала его промышленной эксплуатации. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Разработку месторождения ведет компания "Славнефть-Красноярскнефтегаз", входящая в состав совместного предприятия Роснефти и "Газпром нефти".



В декабре 2018 года на месторождении введён в промышленную эксплуатацию первый пусковой комплекс. В его состав вошли модульная установка подготовки нефти, жилой вахтовый комплекс и узел подключения к головной нефтеперекачивающей станции. Также на месторождении построен резервуарный парк вместимостью 30 тыс. т, нефтесборный трубопровод и введен в эксплуатацию центральный пункт сбора нефти.



Энергоснабжение фонда 78 добывающих скважин и объектов инфраструктуры обеспечивают три энергоцентра.



Для дальнейшего наращивания объемов эксплуатационного и поисково-разведочного бурения "Славнефть-Красноярскнефтегаз" увеличила до 13 единиц количество буровых установок. На ряде скважин ведется бурение боковых горизонтальных стволов.



Основными задачами дальнейшего освоения Куюмбинского месторождения являются бурение и ввод новых скважин, увеличение уровня добычи, реализация программы капитального строительства линейных объектов, в том числе - около 100 км автомобильных дорог, нефтесборных сетей и линий электропередачи.



ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", дочернее общество НГК "Славнефть" - совместного предприятия с равными долями участия Роснефти и "Газпром нефти".



Предприятие ведет разработку Куюмбинского нефтегазового месторождения, расположенного в Байкитском районе Красноярского края.



Активная работа по развитию производственной инфраструктуры месторождения и подготовке запасов к промышленной разработке осуществлялась с 2015 года. Товарная нефть транспортируется по магистральному нефтепроводу "Куюмба-Тайшет".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 29.10.2019