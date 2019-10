В Брюсселе прошли трёхсторонние переговоры об условиях транзита российского газа по территории Украины

В Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и Европейской Комиссии об условиях транзита российского газа по территории Украины после завершения действующего контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" 1 января 2020. Об этом говорится в сообщении НАК.



Еврокомиссия представила детальные предложения о заключении нового долгосрочного контракта на транзит российского газа по территории Украины после 2019 года. Украинская сторона поддержала эти предложения как конструктивные.



Среди ключевых положений совместной позиции - заключение нового контракта на значительный срок и фиксация объёмов транзита, которые обеспечат надёжную работу украинской ГТС. Контракт должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 года будет выведен из группы "Нафтогаз". При этом отношения между Оператором ГТС Украины и Газпромом должны строиться на основе требований европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества.



Как отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, именно на таких принципах Газпром работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе. Он также выразил уверенность, что переход на общепринятые европейские правила существенно упростит российской компании работу с Украиной.



Украинская сторона также предложила Газпрому принять участие в общественных слушаниях, проводимых НКРЭКУ относительно обсуждения новой методологии установления тарифов, основанной на сетевом кодексе ЕС, которая будет действовать в течение следующего пятилетнего периода.



В ходе переговоров российская сторона подняла вопрос об урегулировании открытых вопросов между Нафтогазом и Газпромом в части арбитражей. Нафтогаз предложил Газпрому официально передать своё видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов. Никаких официальных предложений от российской компании по этому поводу Нафтогаз пока не получал.



Следующая встреча в трёхстороннем формате может состояться в ноябре 2019 года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



"AK&M" от 29.10.2019