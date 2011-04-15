Участок магистрального нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк" будет реконструирован. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, эксперты которой рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию участка магистрального нефтепровода на территории Безенчукского, Красноармейского и Хворостянского районов Самарской области.



По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



В рамках работ по реконструкции и расширению пропускной способности магистрального нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк" проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена укладка участка протяженностью 50932.6 м на 92 км - 138 км сооружения и его подсоединение к действующей системе. В ходе реализации проекта установят два узла приема на 113 и 138 км нефтепровода, а также перемычки.



Проектируемый участок находится в зоне ответственности структурных подразделений Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга" ПАО "Транснефть". Планируется, что пропускная способность участка составит 35 млн т нефти в год.



АО "Транснефть-Приволга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть". "Транснефть-Приволга" - оператор магистральных нефтепроводов, расположенных в Республике Татарстан, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Полное наименование - Акционерное общество "Транснефть-Приволга". Штаб-квартира - в Самаре.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.6% до 53.9 млрд руб. с 47 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.5% до 260.1 млрд руб. с 225.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.7% до 129.8 млрд руб. со 107.5 млрд руб.



"AK&M" от 29.10.2019