Яндекс.Драйв запустил междугородние поездки. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.



Теперь на каршеринге Яндекс.Драйв можно передвигаться между Москвой - Санкт-Петербургом и Москвой-Казанью. Пока только на грузовых фургонах по фильтру "Груз" и пассажирских микроавтобусах из фильтра "Шаттл".



Новый тариф "Межгород" позволяет взять машину в одном городе, а завершать аренду в другом. Возвращать машину обратно не нужно. Для грузовых перевозок между городами новый тариф получается самым выгодным при пересчёте на 1 км в пути. Это даёт возможность не прибегать к услугам транспортных компаний, а перевозить грузы самостоятельно. Или же отправляться в поездку с друзьями на шаттле, который вмещает до 8 человек + водителя.



В тариф включено несколько сотен километров и более 10-ти часов (точные данные подскажет приложение при бронировании машины). Этого хватит, чтобы добраться до любого из указанных городов. Ожидание в пути тарифицируется отдельно.



Проезд по платным трассам, в том числе междугородним, осуществляется бесплатно. В каждом из фургонов и шаттлов есть транспондер. Достаточно просто подъехать к шлагбауму с пометкой T-pass или "Транспондер" вне очереди, и он откроется автоматически.



Междугородние поездки связывают между собой города, в которых есть сервис. Можно добираться до них, передвигаться внутри и возвращаться обратно на машинах Яндекс.Драйва. Одно приложение работает во всех трёх городах и делает пользование сервисом бесшовным.



Яндекс.Драйв работает в Москве с февраля, в Санкт-Петербурге - с декабря 2018 года, а в Казани - с мая 2019 года. В автопарке сервиса больше 16.5 тыс. автомобилей, в том числе машины бизнес-класса, грузовые фургоны и электрокары.



"AK&M" от 29.10.2019