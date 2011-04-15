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29/10/2019
12:24

Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение

Главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в разработке, производстве и применении стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Документ предусматривает проведение согласованных работ по созданию межгосударственных стандартных образцов в целях обеспечения единства требуемой точности измерений, что позволит повысить уровень обеспечения контроля качества и безопасности продукции, жизни и здоровья граждан и окружающей среды.

Основная цель документа - устранить технические барьеры в торгово-экономическом, научно-техническом и иных сферах сотрудничества, а также в обеспечении потребности государств в стандартных образцах веществ и материалов. В условиях пересмотра действующего законодательства в области метрологии во многих государствах - участниках СНГ подписание межправительственного соглашения станет основой для применения межгосударственных стандартных образцов в сфере законодательной метрологии.

Межгосударственные стандартные образцы - национальные стандартные образцы утвержденных типов, предназначенные для применения в сфере государственного метрологического контроля и надзора, государственного регулирования обеспечения единства измерений. Они применяются в странах СНГ, присоединившихся к их признанию. Будучи мобильным и доступным средством, межгосударственные стандартные образцы в качестве эталонов востребованы и широко применяются в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.

"AK&M" от 29.10.2019
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