В России отзываются автомобили Toyota Land Cruiser Prado

Росстандарт согласовал программу мероприятий по проведению добровольного отзыва 1.153 тыс. автомобилей марки Toyota Land Cruiser Prado. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО "Тойота Мотор", являющимся официальным представителем Toyota на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 12 марта по 18 апреля 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств с дизельным двигателем (модель GD) является существующая вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии под воздействием вибрации возможно ослабление затяжки трубки. Это может привести к утечке топлива и остановке двигателя, что повышает риск возникновения аварийной ситуации.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



На транспортных средствах Toyota Land Cruiser Prado будет выполнена проверка и, при необходимости, замена топливной трубки. Отзывная кампания стартует 16 декабря 2019 года.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 29.10.2019